Nach den Plagiatsvorwürfen gegen Racing Point hat Mehrheitseigentümer Lawrence Stroll die Unschuld seines Formel-1-Teams beteuert und die Proteste der Konkurrenten scharf kritisiert! „Ich habe nie bei irgendwas in meinem Leben betrogen“, betonte der kanadische Geschäftsmann am Sonntag vor dem zweiten Grand Prix in Silverstone in einer seiner seltenen öffentlichen Stellungnahmen. „Meine Integrität - und die meines Teams - stehen außer Frage“, schrieb Stroll.