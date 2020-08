Auf der Bergtour zur Viller Spitze in den Stubaier Alpen gebe es immer wieder kleinere Bereiche, in denen man etwas klettern muss, erklärt ein Alpinpolizist auf „Krone“-Nachfrage. In genau so einem Bereich kam es am Sonntagvormittag zum tragischen Unfall. Ein Stein, an dem sich der 50-Jährige festhielt, dürfte ausgebrochen sein.