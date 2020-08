Die beiden Männer hielten sich am 20. Juni kurz nach Mitternacht am Vorplatz zwischen der Müllverbrennungsanlage und der U-Bahn-Station Spittelau auf. Dort fragten sie einen zufällig vorbeikommenden Mann nach Zigaretten, nötigten ihn danach, ihnen Bargeld auszuhändigen. Doch er weigerte sich, flüchtete nach einem ersten Streit in die Station, wo er sich versteckte.