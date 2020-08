Die kommende Woche verspricht Temperaturen um die 30 Grad. Die städtischen Freibäder „Lepi“, „Volksgartenbad und das AYA-Freibad reagieren darauf und öffnen ihre Türen ab morgen wieder bis 21 Uhr. „Wir wollen damit vor allem Berufstätigen die Möglichkeit geben, die heißen Sommertage in den Freibädern voll auszunutzen. Unsere Mitarbeiter reagieren hier sehr flexibel und kommen den Abkühlung Suchenden entgegen, wofür ich mich ausdrücklich bedanke“, so der ressortzuständige Bürgermeister-Stellvertreter Bernhard Auinger. Laut Stadt verteile sich der Andrang durch die längeren Öffnungszeiten besser und die Wahrscheinlichkeit an eine maximale Auslastung zu stoßen, sinke.