Serena Williams sagte am Samstag, sie habe in den vergangenen Monaten „ein wenig wie eine Einsiedlerin“ gelebt. Sie verfüge über eine „nicht optimale Lungenkapazität“, erklärte die 23-fache Grand-Slam-Siegerin und Mutter einer knapp dreijährigen Tochter, und habe sich deshalb gleich Anfang März in die „soziale Isolation“ gegeben. „Ich verfüge über etwa 50 Masken, ohne die ich nicht reise. Ich passe sehr auf, was ich tue.“ Immerhin habe sie zuhause auf ihrem eigenen Tennisplatz trainieren können.