Nach dem Besuch einer infizierten Pinzgauerin im Chilla’s in Kaprun vor einer Woche kann Restaurantchef Gerhard Deutinger aufatmen. Sein Test fiel negativ aus. Von den laut Gesundheitsbehörden rund 60 Lokalgästen mit verdächtigen Symptomen wurden daraufhin drei weitere positiv getestet. Die Infizierten besuchten am 2. August auch den Gasthof Tauernhex in Piesendorf. Lokalwirt Peter Vitzthum hofft nun, „dass es kein großes Cluster wird“.