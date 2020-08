Bevölkerung zum Teil in Angst

Die Bevölkerung reagierte dennoch teilweise ängstlich auf die Erschütterung. So wurde etwa aus Jerzens im Pitztal berichtet, dass Personen aus ihren Häusern auf die Straße gerannt waren. In Zams wurde das Beben von einem Bewohner als Explosion in einem Haus wahrgenommen. Daraufhin war zunächst die Leitstelle alarmiert worden. Der Feuerwehreinsatz konnte jedoch wieder abgebrochen werden. Weitere Personen berichteten etwa von klirrenden Gläsern und vibrierenden Balkonen.