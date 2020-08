„Keine Symptome“

Die relevanten Personen sollen am Dienstag erneut getestet werden. „Aktuell weist niemand Symptome auf“, teilte der Klub mit und erklärt weiter, dass „noch vor den jeweiligen Leistungstests und dem ersten Mannschaftstraining wurden bei der Austria an zwei verschiedenen Tagen die Tests in verschiedenen Gruppen bei Spielern und Betreuern der Kampfmannschaft durchgeführt. Während am ersten Testtag alle Ergebnisse negativ waren, gab es am zweiten Tag, an dem nur noch eine kleine Gruppe zu testen war, einen positiven Fall.“