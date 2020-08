Schon Ende August war das 44-jährige Model, das 13 Jahre lang in einer Beziehung mit dem Ex-Tennisstar war, in ihren Instagram-Stories ausgerastet. Dort schrieb sie an ihre Nachfolgerin: „Lass es mich so ausdrücken, damit du es verstehst: Während der Corona-Zeit bist du das zweite Mädchen innerhalb von sieben Monaten, das Frühstück, Pizza und Pfannkuchen für meinen Sohn macht. Nein, Mädchen, lass mich dir als Mutter sagen: Bitte respektiere meinen Sohn. Geh und mach Fotos mit Boris in deinem süßen Bikini, aber halte dich von meinem Sohn fern. [...] Fasse mein Kind nicht an. Er ist tabu. Punkt.“ Und das hat sie jetzt noch einmal klargestellt.