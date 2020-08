Der Endstand:

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:19:41,993 Stunden

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +11,326 Sekunden

3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +19,231

4. Charles Leclerc (MON) Ferrari +29,289

5. Alexander Albon (THA) Red Bull +39,146

6. Lance Stroll (CAN) Racing Point +42,538

7. Nico Hülkenberg (GER) Racing Point +55,951

8. Esteban Ocon (FRA) Renault +1:04,773 Minuten

9. Lando Norris (GBR) McLaren +1:05,544

10. Daniil Kwjat (RUS) AlphaTauri +1:09,699

11. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri +1:10,642

12. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +1:13,370

13. Carlos Sainz jr. (ESP) McLaren +1:14,070

14. Daniel Ricciardo (AUS) Renault +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo +1 Runde

16. Romain Grosjean (FRA) Haas +1 Runde

17. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo +1 Runde

18. George Russell (GBR) Williams +1 Runde

19. Nicholas Latifi (CAN) Williams +1 Runde



Ausgeschieden: Kevin Magnussen (DEN/Haas)



Schnellste Runde: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) in der 43. Runde in 1:28,451 Minuten (Schnitt: 239,770 km/h)



Der Stand in der Fahrer-WM:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 107 Punkte

2. Max Verstappen (NED) Red Bull 77

3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 73

4. Charles Leclerc (MON) Ferrari 45

5. Lando Norris (GBR) McLaren 38

6. Alexander Albon (THA) Red Bull 36

7. Lance Stroll (CAN) Racing Point 28

8. Sergio Perez (MEX) Racing Point 22

9. Daniel Ricciardo (AUS) Renault 20

10. Esteban Ocon (FRA) Renault 16

11. Carlos Sainz jr. (ESP) McLaren 15

12. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri 12

13. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 10

14. Nico Hülkenberg (GER) Racing Point 6

15. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 2

16. Daniil Kwjat (RUS) AlphaTauri 2

17. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1



Der Stand in der Konstrukteurs-WM:

1. Mercedes 180 Punkte

2. Red Bull 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

Anm.: Racing Point wurden wegen eines Regelverstoßes in der Konstrukteurswertung 15 Punkte abgezogen.



Nächstes Rennen: Grand Prix von Spanien am 16. August in Montmelo bei Barcelona