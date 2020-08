Ein 70-jähriger Wanderer aus Deutschland ist am Samstag in Ebbs in Tirol (Bezirk Kufstein) sich mehrmals überschlagend rund 15 Meter abgestürzt. Wie die Polizei berichtete, soll ihn kurz davor ein Landsmann wortlos zum „Zur-Seite-treten“ genötigt haben. Beim Ausweichen stieg der 70-Jährige dann auf einen losen Stein und verlor das Gleichgewicht.