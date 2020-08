Arbeitgeber und Gewerkschaften warnen in Deutschland angesichts steigender Infektionszahlen eindringlich vor einem erneuten Lockdown in Deutschland. „Einen zweiten pauschalen Lockdown darf es nicht geben“, erklärte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer in einem Interview. Auch der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, schlug in dieselbe Kerbe: Ein solcher müsse unbedingt vermieden werden.