„Ich bin sehr motiviert! Jetzt, wo ich auf der Pole stehe, gibt es nur ein Ziel: dieses Rennen zu gewinnen“, wirft er Kollegen Hamilton den Fehdehandschuh hin. Der Brite, der letzte Woche auf drei Rädern den Sieg in Silverstone geholt hat, meint: „Valtteri hat den besseren Job gemacht, meine letzte Runde war nicht optimal.“ Am Auto kann es nicht gelegen haben: „Beim Setup haben wir gegenüber letzter Woche einen großen Schritt nach vorne gemacht“, ist Bottas überzeugt. Eine Drohung an die Konkurrenz