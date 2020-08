Doch das hielt die Floriani mit Herz nicht von der sofortigen Hilfe ab! Zwei Mann rüsteten sich mit einer Wathose aus und stiegen über eine Leiter in die etwa 20 Meter lange und 4 Meter tiefe Jauchengrube ab. Es gelang ihnen, die Tiere zu lokalisieren und einzufangen. Aus Sicherheitsgründen wurde ein Gasspürgerät mitgeführt. Schließlich gelang es den Einsatzkräften in der knietiefen Jauche, die verschreckten Tiere einzufangen und zur Deckenöffnung zu führen. Dort wurden den Stieren Gurte angelegt, welche wiederum am Palettengabel-Aufsatz eines Hoftrac befestigt wurden. Die Tiere konnten so aus der Jauchengrube gehoben werden!