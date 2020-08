Am 28. Februar 1966 landet ein israelischer Pilot mit dem Flugzeug „Shalom 1“ im ägyptischen Port Said. Er wird dort prompt festgenommen. Sein Wunsch, dem damaligen ägyptischen Präsidenten Gamal Abd el Nasser seine Botschaft des Friedens zu überreichen, wird von diesem brüsk abgelehnt. Der israelische „Abenteurer“ wird in seine Heimat zurückgeschickt und dort wegen illegalen Grenzübertritts festgenommen.