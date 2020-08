Drei Kontaktpersonen der infizierten Barbesucherin in Kaprun wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Eine am Coronavirus erkrankte Person besuchte auch das Lokal Tauernhex in Piesendorf. Währenddessen mehrt sich Kritik über das Regel-Wirrwarr. Ein Experte fordert klare und einfache Regeln.