Kommen wir von Corona zur Innenpolitik. Sie gelten als nicht ganz so uneitel wie Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und haben Bundeskanzler Sebastian Kurz vom Beliebtheitsthron gestoßen. Hat das Ihr ohnehin nicht ungetrübtes Verhältnis zum ÖVP-Chef weiter belastet?

Nein, es geht ja nicht um ein Pferderennen oder einen Schönheitswettbewerb. Gerade in dieser so herausfordernden Zeit geht es darum, dass eine Regierung liefert. Und wir versuchen das als Team. Aus meiner Sicht funktioniert das viel besser, als ich beim Amtsantritt erwartet habe.