In einer Umfrage von krone.at haben auf die Frage, ob Ihre Glaubwürdigkeit unter dem Bankskandal gelitten hat, 72 Prozent mit „Ja“ geantwortet. Tut Ihnen das weh?

Nein. Menschen bilden sich eben eine gewisse Meinung. Was mir weh tut ist, wenn Dinge behauptet werden, die nicht stimmen. Gerade wenn man sowas in der politischen Manege austrägt, was das Normalste ist auf der Welt, soll man penibel darauf achten, was stimmt und was nicht. Es darf nicht ein bisschen Wahrheit und ein bisschen Gerücht verschwimmen, denn dann geraten Unschuldige in den Strudel und letztlich leidet die Politik insgesamt darunter. Wichtig ist, dass das, was passiert ist, aufgearbeitet wird.