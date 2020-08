Gegen 16 Uhr lenkte der 38-Jährige beim Mähen einer Wiese bergwärts, als er den Traktor wenden wollte. Doch plötzlich machte sich die Zugmaschine selbständig und rollte rückwärts in Richtung eines abschüssigen Waldes. Dort kollidierte der Traktor mit einem quer liegenden Baum. „Der Lenker wurde rückwärts aus dem Traktor geschleudert“, heißt es seitens der Polizei. Der Traktor stürzte noch weiter ab und kam erst nach weiteren 40 Metern zum Stillstand. Der Bauer, der selber nicht mehr Hilfe holen konnte, wurde erst nach rund einer Stunde von zufällig vorbeikommenden Wanderern gefunden. „Der schwer verletzte Lenker wurde in der Folge vom Notarzt versorgt und nach einer Taubergung in das Krankenhaus nach Kufstein gebracht“, erklärt die Exekutive. Am Traktor entstand Totalschaden.