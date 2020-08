Unterbringung in Anstalt

Als zurechnungsunfähig und auch in Zukunft gefährlich wird hingegen Florian…H. (46) von Psychiaterin Adelheid Kastner beurteilt. Der Landwirt, der seine Umgebung perfekt über seine psychische Krankheit täuschte, hat seine Mutter Hildegard (81) in der Nacht auf den 25. April erschossen – und sich dann wie Christian P. selbst der Polizei gestellt. Die Steyrer Geschworenen müssen über die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher entscheiden.