Wenn Jungvögel im Raum Villach in Not sind oder verlassene Entenküken auf der Straße herumirren: Susanne Macalka und ihre beiden Adoptivtöchter sind zur Stelle! Gemeinsam mit dem Tierschutzverein Villach werden die jungen Piepmätze Tag und Nacht liebevoll aufgepäppelt, zum Tierarzt gebracht und, wenn sie stark genug sind, in einem sicheren Gebiet wieder ausgewildert.