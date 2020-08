Zufälle

Es gibt aber auch oft auffällig „zufällige“ Wunschkennzeichen. So gab es beispielsweise 2018 in Salzburg Wirbel um einen FPÖ-Politiker, der „88“ am Taferl stehen hatte. Er verteidigte sich damals, damit sei nicht „Heil Hitler“, sondern sein Hochzeitstag gemeint.