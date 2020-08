„Die Wirtschaftskammer hat versagt“

„Die Maskenpflicht ist gut und richtig, aber die neuen Regelungen von der Regierung sind widersinnig. Es ist ein Irrsinn, wie agiert wird. Hier schon Masken, dort wieder nicht“, so Höferer, der nicht mehr schweigen will. "Die Wirtschaftskammer hat versagt. Man muss endlich mit Betroffenen reden. Wo krankt es am meisten? Keiner von den Wirten will etwas geschenkt bekommen. Wir wollen im Corona-Sommer nur die finanzielle Hilfe, die uns zusteht.