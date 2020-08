Um den Spruch „Wir machen’s einfach“ wurden Waben gebildet, in denen Begriffe wie „Leistungsstärke“, „Patientenversorgung“ und „Xundheit“ stehen - diese Symbolik findet sich bei Takeda an den Wänden, aber auch auf Bildern wieder. „Wir sehen uns hier in Linz als Bienenstock. Wie bei den Bienen hat jeder bei uns seine Aufgabe, ist gleich wichtig und weiß, was zu tun ist. Die Königin ist der Patient“, sagt Roland Fabris, der seit zweieinhalb Jahren am Linzer Standort des japanischen Arzneimittelherstellers die Fäden in der Hand hat.