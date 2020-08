Jungstar Evenepoel vor Gesamtsieg bei Polen-Rundfahrt

Der belgische Jungstar Remco Evenepoel steht indes vor seinem nächsten Rundfahrtssieg. Der 20-Jährige gewann am Samstag die Königsetappe der Polen-Rundfahrt über 192,5 Kilometer rund um Bukowina im Alleingang und übernahm die Führung in der Gesamtwertung. Evenepoel triumphierte 1:48 Minuten vor Jakob Fuglsang und geht mit 1:52 Vorsprung auf den Dänen in die Schlussetappe am Sonntag nach Krakau. Evenepoel hatte vergangene Woche bereits die Burgos-Rundfahrt für sich entschieden.