„Der Aufstieg der Bergretter zur Hütte auf 1660 Meter Seehöhe hätte zu lange gedauert, deshalb wurden wir angefordert“, so Josef Samonig, einer der beiden Einsatzpiloten. Die Aktion stellte sich besonders heikel dar: Mit Wärmebildkameras und Nachtsichtbrillen wurde nach einem geeigneten Landeplatz gesucht – der Hüttenwirt versuchte mit einer Taschenlampe, eine Fläche auszuleuchten. „So ein Einsatz ist sehr herausfordernd, da entscheidet immer die ganze Hubschrauber-Besatzung, ob eine Landung möglich ist oder nicht“, so Samonig. Der Einsatz gelang und der Verletzte konnte einem Ärzteteam in Bad Aussee übergeben werden.