Nachdem, wie die „Krone“ berichtet hat, der Hang in Hinterrauth bei Feld am See nach heftigen Niederschlägen nicht zur Ruhe gekommen war, hat sich die Lage nun etwas entspannt. Die Familie des evakuierten Bauernhauses durfte Freitag wieder auf dem Fußweg nach Hause. Das Auto muss beim Nachbarn geparkt werden. Die Straße bleibt am Wochenende noch gesperrt.