„Es ist bedauerlich, dass in zwei Bezirken jeweils für einen Tag kein Notarzt gefunden werden konnte, der Dienst macht. Aber es wurde für alternative Lösungen gesorgt, sodass die Bevölkerung abgesichert ist“, erklärte LHStv. Beate Prettner Samstagmittag ihre Sicht der Dinge. Am Abend dann die Wende: „Es konnten nun doch zwei Notärzte für die besagten Bezirke gefunden werden“, so Prettner.