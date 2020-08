Am Dienstag war Colemans Mutter Melinda Moeller Coleman auf Facebook mit der traurigen Nachricht an die Öffentlichkeit gegangen, dass ihre Tochter nicht mehr lebt. Sie schrieb: „Ich wünschte, ich hätte ihr den Schmerz nehmen können. Sie hat sich nie davon erholt, was diese Jungs ihr angetan haben. Mein kleines Mädchen ist weg.“