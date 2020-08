Premier kündigt Neuwahlen an

Am Samstagabend kündigte der libanesische Regierungschef Hassan Diab schließlich vorgezogene Neuwahlen an. Nur so könne die Krise in dem Land überwunden werden, sagte Diab am Samstagabend in einer Fernsehansprache. Er werde seinem Kabinett daher am Montag Neuwahlen vorschlagen. Eine Verantwortung für die wirtschaftlichen und politischen Probleme des Landes wies Diab allerdings zurück.