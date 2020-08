Das erweiterte Contact Tracing war aber am Samstag noch nicht abgeschlossen. Die neuen Corona-Fälle in Villach werden von den Behörden mit einer Gartenparty vor rund einer Woche in Zusammenhang gebracht. Nach dieser Party wurden mehrere Teilnehmer positiv getestet. Am Freitag wurden drei weitere Fälle bekannt, die in Zusammenhang mit diesen Fällen standen. Als Reaktion darauf wurde in Villach eine Maskenpflicht für die Innenstadt angeordnet, sie gilt täglich ab 21 Uhr und ist vorerst bis 16. August anberaumt.