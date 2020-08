Am Ende der vorigen Saison schien seine Karriere in der Formel 1 ebenfalls am Ende angekommen zu sein. Renault wollte ihm keinen neuen Vertrag anbieten und auch sonst konnte sich kein Team für ihn als Fahrer „erwärmen“. Nur „dank“ der Coronavirus-Infektion von Sergio Perez ist er nun als Ersatzmann wieder im Formel-1-Zirkus dabei - und schon bei seinem 2. Comeback-Grand-Prix ist er nach dem Qualifying die Sensation schlechthin. Nur geschlagen von den übermächtigen Mercedes-Boliden ...