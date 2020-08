Unsicherheiten während des - gefühlt fünf Minuten langen - Ritts sind für uns Laien überhaupt nicht (aber auch ansonsten nicht, wie uns Kenner sagen) bei dem Wiener erkennbar. Während der kurzen Pause, bevor es noch mit einer weiteren Fahrt losgeht, fragen wir Fortell, was es ist, das ihn antreibt, genau diesen Sport auszuüben. Er könnte ja auch Golf spielen „Ehrlich, ich genieße es, dass während der Fahrt eine Leere entsteht. Aber genauso ist es die Fokussierung, die Konzentration, die man aufbaut, bevor es losgeht.“ Es helfe ihm bei Schauspielrollen, wo man auch „auf den Punkt“ abliefern muss. Auch wenn man so wie er, der „Schloßhotel Orth“-Star, oft in Schubladen für brave Rollen gesteckt werde, dabei kann er auch einen Mörder gut spielen: „Ja, ich bin nicht so nett, wie ich aussehe“, lacht er laut.