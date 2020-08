Gegen Ende der Ära Schlechta kam Wallner aus Ilz zu Sturm, nach Weber, Jurtin und Co galt er als ganz große Mittelfeld-Hoffnung. Unter Trainer Günter Paulitsch war „Gerdschi“ 18-jährig am Sprung in die Erste, als am 16. Februar 1979 die Katastrophe passierte: Er kam mit seinem Auto ins Schleudern, eine Schneestange bohrte sich in den Kopf. Die Folgen: offenes Schädelhirntrauma, zwei Herzstillstände und das drei Monate vor der Matura.