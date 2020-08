Kommando retour am Samstag

Am Freitag wurden die betroffenen Mitarbeiter noch einmal in Schladming getestet - und diesmal war das Ergebnis auf einmal negativ. „Abgesehen vom Finanziellen ist auch der Imageschaden enorm. Ich frage mich nur, wie sicher diese Tests überhaupt sind“, ist Lackner fassungslos und steht damit wohl nicht alleine da.