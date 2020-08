Der Franzose Johann Zarco sicherte sich die Pole-Position im MotoGP-Qualifying für das Rennen am Sonntag in Brünn. Sein Landsmann Fabio Quartararo, Sieger der ersten beiden Saisonrennen, kam in seiner schnellsten Runde zu Sturz und musste sich mit Rang zwei zufriedengeben. Der WM-Führende blieb zum Glück unverletzt.