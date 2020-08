Es klingt ein wenig paradox: Mitten in der Corona-Krise stieg das Sicherheitsgefühl der Österreicher weiter an und befindet sich auf einem Rekordniveau. Das geht aus einer aktuellen Umfrage an 1500 Personen ab 16 Jahren hervor. 97 Prozent fühlen sich demnach in unserem Land „sehr sicher“ oder „eher sicher“.