Altkönig in Abu Dhabi gesichtet

Tagelang war spekuliert worden, wohin der spanische Altkönig nach einer Schmiergeldaffäre hingereist ist.

Er hatte am Montag verlautbaren lassen, dass er das Land verlasse und ins Ausland ins Exil gehe, um seinen Sohn König Felipe nicht weiter zu belasten. Der Oberste Gerichtshof Spaniens hatte im Juni ein Ermittlungsverfahren zur Verwicklung des ehemaligen Monarchen in eine Korruptionsaffäre eingeleitet. Die Zeitung „Nius Diaro“ veröffentlichte nun ein Foto, das den Altkönig mit Gesichtsschutzmaske und blauem Hemd auf der Gangway eines Flugzeuges zeigt, das er gerade verlässt. Damit sei bestätigt, dass er sich tatsächlich in Abu Dhabi aufhält.