Berührende Zeilen erhielt dieser Tage Innenminister Karl Nehammer. In einem Brief vom 9-jährigen Paul aus Villach schlägt der Bub vor, dass etwa ein Mörder oder Dieb für Polizeieinsätze zahlen soll. „Und wenn er nicht so viel Geld hat, dann soll er so lange arbeiten, bis er die Kosten vom Benzin und dem Aufwand abgearbeitet hat“, so Paul im Schreiben weiter.