Vier kurze Fragen an das Breathe Earth Collective

Die „Krone“ hat zu diesem Thema auch das in Graz beheimatete Breathe Earth Collective befragt. Seit 2013 setzen sich Karlheinz Boiger, Lisa Maria Enzenhofer, Markus Jeschaunig, Andreas Goritschnig und Bernhard König mit dem Klima in der Stadt auseinander. In ihren Projekten - etwa 2015 der Klima-Pavillon auf der Expo in Mailand, aktuell die Coolspots in Wien und im kommenden Jahr ein Klima-Pavillon in Graz - bieten sie Kühlung ohne Technik an.