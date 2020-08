Jetzt hatte sich der ehrgeizige Verlagsleiter – sein Valid-Magazin richtet sich an Menschen mit Behinderung – ein neues Ziel gesteckt. Er wollte unbedingt die Schiffsführerprüfung ablegen und fand bei Schulbesitzer Karl Hell in Krummnußbaum, Bezirk Melk, die perfekten Bedingungen. „Ich habe ein speziell umgebautes Boot, das Dungl auch mit dem Rollstuhl befahren konnte. Die Ausbildung dauerte dann nur drei Tage“, betont Hell. Nach kurzer Lehrzeit rückte dann auch Günther Konheiser, Prüfer vom Amt der Landesregierung, an und attestierte Dungl eine hervorragende Fachkenntnis sowie ein ausgesprochen gutes Gefühl für die Schifffahrt – der Abschluss mit Auszeichnung war Formsache.