„Luft nach oben“ ist also nicht nur in der Firmenzentrale, auch bei den Absatzzielen ist der Zenit noch lange nicht erreicht. Ab kommendem Herbst spricht der Webshop mehrere Sprachen, die Produkte aus Tulln sollen dann weltweit vermarktet werden, so der Plan. Geschäftsführer Friedrich: „Vorher steht ab 15. August aber noch der Summer Sale in unserem neuen Hauptquartier auf dem Programm.“ Da können sich die interessierten Besucher von den sympathischen Chefs auch selbst beraten lassen. Und die Baustein-Sets in gedeckten Farben sprechen zudem auch immer mehr erwachsene Kunden an.