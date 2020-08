23,3 Milliarden mehr

Der Vermögenszuwachs von Zuckerberg soll in diesem Jahr 23,3 Milliarden US-Dollar betragen haben, was im Vergleich zu Amazon-Chef Jeff Bezos aber „Peanuts“ sind. Dieser habe ein Plus von 72 Milliarden erwirtschaftet. Gates zum Vergleich legte „nur“ 7,5 Milliarden zu. Was Zuckerberg aber vor die anderen setzt, ist, dass er mit 36 Jahren bei weitem der Jüngste in der illustren Runde ist. Gates ist 64, Bezos 56.