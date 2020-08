Ein wahres Schlachtfeld fanden am Samstag um 2.35 Uhr in der Früh die Einsatzkräfte in Schalchen vor. Ein Ungar durchbrach mit seinem Pkw einen Zaun, flog 25 Meter durch die Luft und krachte frontal in eine Hausmauer. Der nicht angeschnallte Beifahrer verstarb noch an der Unfallstelle, der Lenker wurde schwer verletzt.