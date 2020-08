Es waren Schock-Bilder, die um die Welt gingen: 2750 Tonnen des Düngemittels Ammoniumnitrat legten halb Beirut in Schutt und Asche. So sieht es bei uns in Oberösterreich mit diesem Stoff aus, der von Borealis im Linzer Chemiepark erzeugt wird. Einhelliger Tenor von Linz AG, Borealis und Ennshafen: alles sicher.