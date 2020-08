Es ist vermutlich die größte und mutigste Investition in den burgenländischen Tourismus der letzten Jahrzehnte. Denn die Eigentümerin der Vila Vita, die Deutsche Vermögensberatung, hat 17,5 Millionen Euro in ein Luxusresort investiert. Eine bemerkenswerte Leistung! Denn die Privatbadebucht mit 20 luxuriösen See-Häusern und dem Lifestyle-Restaurant „Die Möwe“ wurde mitten in der Corona-Hochphase verwirklicht. Doch das ist nur die wichtigste Nebensache dieser sanften Ferienwelt. Denn zusätzlich zum vergrößerten See wurden sorgfältig 23 wundersame Hügelbiotope angelegt.