Ein Knall, die Windschutzscheibe zersplitterte. Am Samstag um 6.20 Uhr früh fiel ein Stein von einem Abhang in der Eisenstraße in Steyr auf ein Taxi. Die Lenkerin (35) verriss und fuhr gegen einen Verkehrsspiegel. Die Steyrerin wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig ins Spital.