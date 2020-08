Ebenfalls mit einer Schnittverletzung an der rechten Hand wurde am Freitag ein 48-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach Land ins LKH Villach gebracht. Er hatte in einer Firma in Arnoldstein Arbeiten an einer Eisensäge durchgeführt. Als er während dem Sägen Eisenspäne entfernen wollte, wurde sein rechter Arbeitshandschuh in die Säge gezogen.