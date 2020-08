US-Präsident Donald Trump hat Gäste seines Golfclubs in Bedminster im Bundesstaat New Jersey verteidigt, die am Freitag bei seiner Pressekonferenz in einem geschlossenen Raum trotz der anhaltenden Corona-Pandemie keine Maske trugen. Es gebe Ausnahmen von der Maskenpflicht für „politische Aktivitäten“, sagte Trump in der Nacht auf Samstag.