Bottas entriss Hamilton dessen vierte Poleposition in Serie, für den Finnen ist es die 13. Qualifikations-Bestzeit seiner F1-Karriere, die zweite in dieser Saison nach dem Auftakt in Spielberg. Positives Omen für ihn: Die vergangenen sieben Grands Prix wurden allesamt vom ersten Startplatz aus gewonnen. Die längste diesbezügliche Serie in der Königsklasse sind acht Rennen.